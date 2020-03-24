Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske - Haberler

Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske

Tokat'ta terzilik yapan 3 Afgan kardeş, ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtıyor.

24.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:59
Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske
Tokat 'ta terzilik yapan 3 Afgan kardeş, ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtıyor.
Kentte 9 yıl önce Afganistan 'dan gelerek terzilik yapmaya başlayan Hediye, Derya ve Muhammed Ahmedi kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iş yerlerinde maske üretimi gerçekleştiriyor.
Günde ortalama 1000 maske üreten kardeşler, maskeleri ücretsiz halka dağıtıyor.
Derya Ahmedi, yaptığı açıklamada, "9 yıl önce Afganistan'tan gelerek Tokat'ta yaşamaya başladık. Koronavirüs ile mücadelede bizim de katkımız olsun istedik ve maske üretimi yapıyoruz." dedi.
Kentte bir pastane sahibi de iş yerinde ziyaret ettiği Afgan kardeşlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti ve kendilerine pasta ikramında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Afganistan, Tokat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti
HDP’li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek - Haber 16:34: Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu - Haber 16:34: Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu - Haber 16:34: Onlar Manisalılar için görev başında - Haber 16:34: Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 09:29: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler
Loading