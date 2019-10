Afgan kızı Mirzai internetten öğrendiği sema ayinini ülkesinde tanıtıyor

Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını okuduktan sonra sema ayinine hayran kalan Afgan genç kız Fahime Mirzai, internet üzerinden semanın nasıl yapıldığını öğrendikten sonra ülkesinde sema grubu kurdu.Grubunda kadın semazenler de bulunan Mirzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir gün arkadaşlarıyla kütüphanede dolaşırken Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını fark etmesi üzerine Mesnevi'yi okuma gereği duyduğunu söyledi.Mesnevi'yi bitirdikten sonra Mevlana'nın diğer kitaplarını da okuduğunu ifade eden Mirzai, "Mevlana Celaleddin'in birkaç kitabını okudum ve derinden etkilendim. Kendimi Mevlana'nın tasavvufuna adamak istedim ve böylece 20 kişiden oluşan bir sema grubu kurdum." dedi.Mevlana Celaleddin'in Afganistan 'ın Belh vilayetinde dünyaya geldiğini hatırlatan Mirzai, Rumi konusunda ülkesinde kapsamlı çalışma yapılmadığını belirtti.Afganistan'da Mevlana'nın hayatıyla ilgili çok az kişinin bilgi sahibi olduğunu dile getiren Mirzai, hatta sema grubunun bile bulunmadığını söyledi.Hayatını Mevlana'ya adadığını ifade eden Fahime Mirzai, "Biz Mevlana'nın torunlarıyız ama ülkemizde şu ana kadar profesyonel sema gösterisi yapan bir grup bulunmuyor. Bu bizim büyük bir eksikliğimizdir, biz bu boşluğu doldurmak ve Mevlana'nın gerçek hayatını anlatmak için bu yola çıktık." diye konuştu.Ülkedeki ilk kadın semazen grubuKadınların rahatça dolaşamadığı ülkede Mirzai, kadın semazenler grubu oluşturarak bir ilke imza attı.Mirzai, bu grubu, Afgan kadınlarının sosyal hayata karışması ve isterlerse her şeyi başarabileceklerini göstermek için kurduğunu anlattı.Grubun adını mistik tanıklar anlamına gelen "Şuhud Arifan" koyduğunu söyleyen Mirzai, sema ayini yapmaları için müzisyen grubunun da bulunduğunu dile getirdi.Fahime Mirzai, kadın semazenler için birçok sorunla karşı karşıya olduklarını ve bunların başında da ailelerin kadınların sema ayini yapmasına izin vermemesi geldiğini ifade etti.Türkiye'den destek bekliyorSema grubunu geliştirmek için Türkiye'den destek beklediğini belirten Mirzai, ekibindeki semazenlerin Türkiye'de sema eğitimi almasını istediğini söyledi.Mirzai, Mevlana Celaleddin'in Afganistan'ın Belh şehrinde doğduğunu ve Konya'da hayata gözlerini yumduğunu anımsatarak şunları kaydetti:"(Mevlana) Bu nedenle her iki ülkenin ortak değeridir. Konya'da her sene Mevlana'nın ölüm yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor ancak bizim ülkemizde Mevlana yeterince anılmıyor. Biz Konya Büyükşehir Belediyesinden sema grubu ve ortak programlar için yardım istiyoruz ve böylece biz de Mevlana'nın doğduğu diyar olan Belh'te uluslararası sema gösterisi düzenlemek ve Mevlana tasavvufunu gerçek manada ülkemizde tanıtmak istiyoruz."