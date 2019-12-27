Haberler » Güncel » Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL - Haber

Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişilik genç kızlardan oluşan bir grup, tarihi 1200'lere dayanan ve son dönemde unutulmaya yüz tutmuş tarihi Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor.

27.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:45
'ın başkenti 'de 7 kişilik genç kızlardan oluşan bir grup, tarihi 1200'lere dayanan ve son dönemde unutulmaya yüz tutmuş tarihi halk müziğini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor.
Biri eğitmen olmak üzere 7 kişiden oluşan "Bezm-i Vahdet" adlı grup, tarihi çok eskilere dayanan Horasan müziğini ayakta tutmak için mücadele ediyor.
Genç kızlardan oluşan grup, bir gün konser vermek istiyor.
Grubun temsilcisi Armağan Raufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllar önce revaçta olan Horasan müziğinin artık Afganistan'da çok az kişinin bildiğini söyledi.
Raufi, grubun 7 üyesi bulunduğunu ve hepsinin genç kızlardan oluştuğunu belirtti.
Afganistan gibi bir ülkede genç kızların halk önünde müzik aleti çalıp şarkı söylemesinin çok zor olduğunu dile getiren Raufi, başta kendi ailesi olmak üzere akrabalarının çoğunun karşı çıktığını kaydetti.
Raufi, yaklaşık beş yıl önce gruba katıldığını ve her şeye rağmen Hz. Mevlana'nın şiirlerinden besteledikleri Horasan müziğini yeniden canlandırmak için çabaladıklarını vurguladı.
1200'li yıllarda ortaya çıkan ve şimdi unutulmaya yüz tutan Horasan halk müziğini tanıtmak istediklerini kaydeden Raufi, "Yüzyıllar öncesine dayanan Horasan müzik türü artık ülkemizde unutulmuş durumda. Mevlana'nın babası Hoca Bahaeddin Veled'in yaşadığı dönemde revaçta olan aynı zamanda tasavvuf musikisi de içeren bu müzik türünü biz de Mevlana'nın Mesnevisinden seçtiğimiz parçalarla yeniden canlandırıyoruz." diye konuştu.
Raufi, Horasan müziğinin insan içinde huzur yarattığının altını çizdi.
Ücretsiz eğitim veriliyor
Bezm-i Vahdet grubunun eğiticisi Şir Ali Asami, geçmişte özellikle Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğu illerinde revaçta olan Horasan müziğinin yerini artık modern müzik türünün aldığını söyledi.
Babasından öğrendiği Horasan müziğini yeniden canlandırmak için gruba katıldığını aktaran Asami, "Bu müzik türü için insanlığı, eşitliği ve anlayışı öğreten Mevlana'nın şiirlerinden seçtik ve çok da güzel oldu." dedi.
Asami, Horasan müziğinin eskilerde bir nevi Allah'a yakarış ve ibadet mahiyetinde kullanıldığını belirterek, bu nedenle bu türde kullanılan şiirlerin de özenle seçildiğinin altını çizdi.
Horasan müziğini öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim verdiklerini kaydeden Asami, en kısa zamanda grup halinde bir konser vermek istediklerini sözlerine ekledi.
Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL

Afganistan, Horasan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   "Düzce İş Kulübü" için protokol imzalandı - Haber
15:28   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman Resitali - Haber
15:28   Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü - Haber
15:23   Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü - Haber
15:23   Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:39:21