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Afgan köylülerin uyarı mektubu 30 sivilin öldüğü ABD'nin drone saldırısını önlemeye yetmedi

Afgan köylülerin uyarı mektubu 30 sivilin öldüğü ABD'nin drone saldırısını engellemeye yetmedi

20.09.2019 20:00Afgan köylülerin uyarı mektubu 30 sivilin öldüğü ABD'nin drone saldırısını önlemeye yetmedi
ABD'ye ait insansız hava aracıyla Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde düzenlenen ve en az 30 tarım işçisinin ölümü; 40'tan fazla sivilin de yaralanmasıyla sonuçlanan dünkü hava saldırısı öncesinde bölgede yaşayan köylülerin yetkili makamlara bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Nangarhar'ın Vezir Tengi ilçesinde saldırının düzenlendiği kırsal alandaki köylerin ileri gelenleri, henüz çam fıstığı hasat dönemi başlamadan iki hafta önce (7 Eylül'de) Nangarhar Valisi'ne bir mektup yazarak bölgeye en az 200 işçi getirileceğini haber verdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Nangarhar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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