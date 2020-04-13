Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afgan mültecilerden Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine destek

Trabzon'daki Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Afgan sığınmacılardan oluşan gönüllülerin katılımıyla tıbbi maske üretim yeri haline getirildi.

13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:26
Afgan mültecilerden Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine destek
Trabzon 'daki Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Afgan sığınmacılardan oluşan gönüllülerin katılımıyla tıbbi maske üretim yeri haline getirildi. Üretilen maskeler Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nde salgın nedeniyle kurslara ara verilmesi üzerine dernek atölyesindeki 10 dikiş makinesi, tıbbi maske üretimi için kullanılmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak maske üretimi yaptıklarını anlatan Afganistan'lı sığınmacı Ghulam Haydar Karimi, "Bu virüsten dolayı herkes bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorüz. Özellikle sağlık çalışanlarımız bizim için canla baş ile çalıştıklarının farkındayız. Biz de Afganistan'lı sığınmacılar olarak kendi rızamız ile gönüllü olarak derneğimize Türk halkının yanında olmak için gönüllü olarak maske üretimi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu imkanı sağlayan derneğimize de çok teşekkür ederiz. Bize kuca açan Türk halkına minnetarız" diye konuştu.

Dernek Başkanı Muhammet Gül ise yaptığı açıklamada "Atölyemizde sosyal mesafeye uygun olarak gereken hijen kurallarına dikket edip Trabzon'da bulunan mesleği terzi olan sığınmacı kardeşlerimiz gönüllü olarak maske üretimi yapıyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Afganistan, Ortahisar, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Afgan mültecilerden Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Alman halkı korona önlemlerinin gevşetilmesini istemiyor - Haber 14:46: Malatya'da bir mahallede daha karantina kaldırıldı - Haber 14:46: Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi - Haber 14:46: Koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:46: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 13:38: Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler