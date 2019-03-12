Afgan Niloufar İstiklal Marşını Gözyaşları İçinde Okudu

Kaynak: DHA

Afganistan'dan Ağrı'ya göç eden Ahmedi ailesinin 12 yaşındaki kızı Niloufar Ahmedi, İstiklal Marşı'nın kubulunun yıldönümü töreninde gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okudu. Ardahan'ın Posof ilçesinde ise bir öğrenci İstiklal Marşı'nı okurken elinde bayrakla sahneye çıkan 4 yaşındaki Yavuz Selim Demirçelik, kalan mısraları seslendirdi.İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıldönümü sebebiyle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban ile çok sayıda davetlinin katıldığı törene Afgan kızı Niloufar Ahmedi damga vurdu. Afganistan'daki iç savaştan kaçarak 2011'de Türkiye'ye gelen ve Ağrı'ya yerleşen Kaden Hossein ve Kade Hamdeh Ahmedi ailesinin tek kızı Niloufar, törende İstiklal Marşı'nı okudu. Milli marşın mısralarını okurken gözyaşlarına boğulan Niloufar, salondakileri de duygulandırdı. Selçuk Ortaokulu'nda 7'nci sınıfa giden Niloufar, program sonunda Vali Süleyman Elban'a yaptığı tabloyu hediye etti.YAVUZ SELİM SAHNEYE ÇIKTIArdahan'ın Posof ilçesinde ise milli marşın kabulünün yıldönümü törenlerini Süngülü Köyü İlkokulu öğretmen ve öğrencileri düzenledi. Okul öğrencisi sahnede İstiklal Marşı'nı okurken Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan babası Resul Çelikdemir'in kucağında töreni izleyen 4 yaşındaki Yavuz Selim Çelikdemir, elinde Türk bayrağıyla sahneye çıktı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyan öğrencinin bir anlık duraksamasından faydalanan Yavuz Selim, kalan mısraları okumaya başladı. Bir anlık şaşkınlık geçiren öğrenci daha sonra yanındaki minik arkadaşına kopye vermeye çalıştı.