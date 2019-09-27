Haberler » Güncel » Haber

Afgan öğrenci TEKNOFEST'te ikinci oldu

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" konusunda gerçekleştirilen "Afet Yönetimi" alanında "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi ile ikinci olan Hamed Moradi, Afganistan'ın başkenti...

27.09.2019 11:12Afgan öğrenci TEKNOFEST'te ikinci oldu
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" konusunda gerçekleştirilen "Afet Yönetimi" alanında "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi ile ikinci olan Hamed Moradi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de coşkuyla karşılandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ı Herat Erkek Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ikinci oldu. Afganistan'a gelen Moradi, öğrencileri, hocaları tarafından coşkuyla karşılanarak bir tören düzenlendi. - KABİL

Afganistan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45 F -16'lar Fırat'ın doğusunda uçuş görevleri icra etti
13:45 Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemi ve 262 mürettebata el koydu
13:45 Başkan Akgün'den deprem açıklaması
13:44 Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
13:44 "Artık yeter diyoruz, milletin çocuklarını geri versinler"
13:44 İzmir Tersanesi tüm deniz araçlarına hizmet verecek
13:44 Hdp önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 oldu