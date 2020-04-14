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Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası

Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden Afgan uyruklu anne ve küçük kızına polis işlem yapmak üzere polis merkezine getirdi.

14.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:05
Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta korona virüs tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden Afgan uyruklu anne ve küçük kızına polis işlem yapmak üzere polis merkezine getirdi.
Olay, Merkez Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralına uymayan Afgan uyruklu anne ve kızına polis müdahale ederek önce uyardı ardından işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneden geldiklerini iddia eden Afgan uyruklu anne ve kız üzerilerinde kimliklerinin olmadığı tespit edildi. Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Anne, Yerel
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