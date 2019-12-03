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Afgan uyruklu öğrencinin büyük başarısı

Madenciler anısına yapılan koşuda Afgan uyruklu öğrenci Medi Rezai, yıldız erkekler kategorisinde onlarca sporcuyu geride bırakarak birinci oldu.

03.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:19Afgan uyruklu öğrencinin büyük başarısı
Madenciler anısına yapılan koşuda Afgan uyruklu öğrenci Medi Rezai, yıldız erkekler kategorisinde onlarca sporcuyu geride bırakarak birinci oldu.

Maden Mühendisleri Odası tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda, 'Madenci Koşusu' yapıldı. Yıldız erkekler kategorisinde yarışlarda Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Afgan uyruklu Medi Rezai birinci oldu. Rezai, onlarca sporcuyu geride bırakarak kürsünün en tepesine çıkmanın gururunu yaşadı. Afgan uyruklu öğrencinin geçtiğimiz yıl da aynı kategoride yarışlarda birinci olduğu öğrenildi. Öte yandan yarışların sonunda Rezai, birincilik madalyasını madencilere armağan etti. - ZONGULDAK

Maden Mühendisleri Odası, Spor

Kaynak: İHA

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