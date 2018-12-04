Afgan Uyruklular Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar
'da Afganistan
uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Akçin Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çoban olarak çalışan Emir Mehdi S. ile Mohammam Naser Q. ve Zakir R. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Emir Mehdi S, iki kişiyi bıçaklayarak kaçtı.
Mohammam Naser Q, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybetti. Zakir R, çağrılan 112 Acil Servis
ambulansıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Cinayet zanlısı, jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
04 Aralık 2018 Salı 15:02