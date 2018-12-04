Afgan Uyrukluların Kavgası Kanlı Bitti

04 Aralık 2018 Salı 14:18



04 Aralık 2018 Salı 14:18

Afyonkarahisar'da üç Afganistan uyruklu şahsın arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.Olay, merkeze bağlı Akçin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalleye yakın bir çiftlikte hayvan bakıcısı olarak çalışan Emir Mehdi Shai, soyadı öğrenilemeyen Zakir ve Mohammam Naser Qurbanalı adlı iki arkadaşıyla çiftlikte buluştu. Aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emir Mehdi Shai, Mohammam Naser Qurbanalı'yı sırtından, Zakir adlı kişiyi ise omzundan ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı.Mohammam Naser Qurbanalı, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, Zakir adlı Afgan uyruklu kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet zanlısı Emir Mehdi Shai, jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR