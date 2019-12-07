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Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi

ERZURUM'da yaşayan Afganistan ve Suriye uyruklu ailelerin çocukları için uyum etkinliği düzenlendi.

07.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:00Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi

ERZURUM'da yaşayan ve uyruklu ailelerin çocukları için uyum etkinliği düzenlendi. Çocuklar, bir araya geldikleri okulda kahvaltı yaptıktan sonra şarkı söyleyip resim yaparak güzel bir gün geçirdi.

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelerek 'a yerleşen Afganistan ve Suriye uyruklu ailelerin çocuklarına yönelik, Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından uyum etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde eğitim-öğretim gördükleri okullardan İl Göç İdaresi ekipleri tarafından araçlarla alınan Afganistan ve Suriye uyruklu 14 öğrenci, merkez Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'ne getirildi. Burada öğretmenler ve dernek üyeleri tarafından karşılanan öğrenciler, kahvaltıdan sonra resim çizip şarkılar söyleyerek unutamayacakları bir gün geçirdi.

Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fulya Yürek, "Dernek olarak din, dil ve ırk ayrımı yapmadan Afgan ve Suriyeli çocuklarımızı Türk çocuklarımızla birlikte sosyal uyum anlamında birlikte kaynaştırma kararı aldık. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Yılmaz, çocuklara kahvaltı verdi, İl Göç İdaresi de taşımacılığını üstlendi. Buradaki çocuklar resim yaptılar, getirdikleri çiçekleri öğretmenlere verdiler ve müzik etkinliğine katıldılar. Bunlar savaştan kaçmış çocuklar. Böyle etkinlikleri maalesef bulamıyorlar. Biz burada onların yörelerine ait şarkıları söylemelerini sağlıyoruz. İstiklal Marşımız, İzmir Marşımızı ve Türk yöresine ait türküleri ezberleyip, Türk çocukları ile birlikte bir entegrasyon anlamında bir uyum sağlamalarına çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, dolu dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, dernek üyelerine teşekkür etti.



Afganistan, Erzurum, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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