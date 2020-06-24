Afganistan'a 3 ay aradan sonra ilk uçuş THY tarafından gerçekleştirildi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay önce askıya alınan uluslararası uçuşlara yeniden başlandı.

24.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:13
Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay önce askıya alınan uluslararası uçuşlara yeniden başlandı.
Bu kapsamda başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na ilk uluslararası uçak seferi Türk Hava Yolları (THY) tarafından gerçekleştirildi.
350 yolcusuyla alana inen Boing 777 tipi THY uçağını havalimanı yetkilileri karşıladı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Naim Salihi, Kovid 19 salgınından sonra Kabil'e ilk uçuşun THY tarafından yapıldığını söyledi.
Hamid Karzai Havalimanı'nda Kovid 19 ile mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Salihi, yolcuların güvenle seyahat edebileceklerini belirtti.
Salihi, yarından itibaren diğer ülkelere de uçuşların başlayacağını kaydetti. Afganistan’a 3 ay aradan sonra ilk uçuş THY tarafından gerçekleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Hamid Karzai, Afganistan, Kabil, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, ’Türkiye’de ikinci dalga mı yaşanıyor?’ sorusuna yanıt verdi Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Haberler››Güncel››Afganistan'a 3 ay aradan sonra ilk uçuş THY tarafından gerçekleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:29: Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi? Bakan Koca merak edilen soruya yanıt verdi - Haber 20:28: Yavru ayı telleri tırmanarak kaçtı - Haber 20:26: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine... - Haber 20:26: Esenyurt'ta sel baskınının yaraları sarılmaya devam ediyor - Haber 20:25: Büyükşehir'de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim - Haber 20:24: Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı - Haber 20:05: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi - Haber 18:30: Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş - Haber 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin