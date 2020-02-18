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Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu nihai kararını açıkladı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden göreve seçildiğini duyurdu.

18.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:26Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu nihai kararını açıkladı
Bağımsız Seçim Komisyonu, nihai kararını açıklayarak Eşref Gani'nin yeniden göreve seçildiğini duyurdu.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin nihai sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına göre 923 bin 592 oy alan Eşref Gani yüzde 50,6'lık oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 720 bin 841 oy alan diğer cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ise 39,52 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hawa Alam Nuristani yaptığı açıklamayla, oyların yüzde 50,6'sını alan Eşref Gani'yi Afganistan'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı ilan etti. - KABİL

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Kaynak: İHA

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