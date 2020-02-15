Haberler » Güncel » Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü - Haber

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

15.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:20Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü
Eşref Gani, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.
Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın da bulunduğu görüşmede, Taliban ile barış süreci ve sürecin geldiği nokta ele alındı.
ABD'li Bakanlar, ABD-Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin gelecek hafta sonuçlanmasını bekledikleri bilgisini paylaştı.
Taliban'ın bilahare savaştan el çekeceği konuşulan görüşmede, Afganistan hükümeti de ABD'nin Taliban ile sürdürdüğü barış görüşmelerini desteklediğini belirtti.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin gelecek hafta barış konusunda halkın fikrini almak üzere görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:29:28