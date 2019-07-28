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Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Badgis vilayetinde 10 Taliban üyesi öldürüldü.

28.07.2019 15:44 Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'ın Badgis vilayetinde 10 Taliban üyesi öldürüldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, Badgis Vali Yardımcısı Faiz Muhammed Mirzada, Cavand ilçesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 10 Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.
Mirzada, militanlara ait araç, silah ve mühimmatın da yok edildiğini belirtti.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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