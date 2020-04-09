Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'daki hapishanelerde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.

09.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10
Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı
ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan 'daki hapishanelerde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu 100 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını söyledi.
Söz konusu militanların, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adlarının bulunduğunu ifade eden Faisal, serbest bırakılanların, kimlik tarama sisteminden geçirilerek tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını belirtti.
Faisal, Afganistan hükümetinin barış sürecinin ilerlemesi için Taliban'la müzakere yolunu açık tuttuğunu kaydetti.
Serbest bırakılanlar arasında, Taliban tarafından istenen 15 kişilik üst düzey yöneticilerin bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.
Taliban'dan açıklama
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise serbest bırakılan militanların esir takasının bir parçası olmadığını öne sürdü.
Mücahit, söz konusu militanların Afganistan hükümetine kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede adlarının bulunmadığının altını çizdi.
Mücahit, ABD ile varılan anlaşma kapsamında esir takasının gerçekleşmesini beklediklerini, bu nedenle de Kabil 'de bulunan Taliban heyetinin geri çekildiğini vurguladı.
Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Süheyl Şahin, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası için Kabil'de bulunan Taliban heyetinin, Afgan makamlarıyla görüşmesine ara verdiğini duyurmuştu.
Esir takasını gerçekleştirmek için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.
Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:47: Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi - Haber 09:47: Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor - Haber 09:46: Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı - Haber 09:46: Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor - Haber 09:46: Karabük'te maske ve dezenfektan üretimi sürüyor - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber