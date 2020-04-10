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Afganistan'da 100 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'ın Bagram Hapishanesinde bulunan 100 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı.

10.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:54
Afganistan'da 100 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı
ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan 'ın Bagram Hapishanesinde bulunan 100 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 100 mahkumun daha Bagram Hapishanesinden salıverildiğini söyledi.
Böylelikle serbest bırakılan militanların sayısının 200 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık ve suçlarına göre sırasıyla serbest bırakıldığını belirtti.
Faisal, söz konusu militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını belirtti.
Dün de 100 kişiden oluşan birinci Taliban grubu serbest bırakılmıştı.
Esir takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.
Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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