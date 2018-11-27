27 Kasım 2018, 16:00
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Afganistan'da 3 ABD Askeri Öldü

Afganistan

Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. Gazne,Amerika Birleşik Devletleri,Afganistan
27 Kasım 2018 Salı 16:00