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Afganistan'da 3. kez 100 Taliban üyesi serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'ın Bagram Hapishanesi'nde tutulan 100 Taliban üyesi daha salıverildi.

12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:50
Afganistan'da 3. kez 100 Taliban üyesi serbest bırakıldı
ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan 'ın Bagram Hapishanesi'nde tutulan 100 Taliban üyesi daha salıverildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 100 mahkumun daha Bagram Hapishanesi'nden serbest bırakıldığını söyledi.
Böylelikle hapishaneden çıkarılan militanların sayısının 300 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.

Faisal, söz konusu militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

İki gün önce de 100'er kişiden oluşan birinci ve ikinci Taliban grubu serbest bırakılmıştı.

Esir takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Taliban'dan açıklama
Öte yandan Taliban, anlaşma kapsamında ellerinde bulunan 20 kişinin bugün serbest bırakılacağını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu 20 kişinin Kandahar vilayetinde Kızılhaç Komitesine teslim edileceği kaydedildi.
Afgan makamlarına göre, Taliban'ın elinde 1000 rehine bulunuyor.
Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri, askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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