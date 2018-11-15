Afganistan'da 30 Polis Öldürüldü

Afganistan
'ın Ferah ilinde Taliban militanları polise saldırı düzenledi, ilk belirlemelere göre 30'dan fazla polis öldürüldü.
Afganistan'ın Ferah ilinin Bala
Buluk ilçesinde Taliban militanları Afgan polisine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 30'dan fazla polis hayatını kaybetti. Farah İl Meclisi üyesi Dadullah Kane saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taliban Bala Buluk ilçesindeki bütün polis karakollarına saldırdı. Militanlar 3 polis karakolunu ele geçirdi" ifadelerini kullanarak ilk belirlemelerde en az 30 polisin öldüğünü doğruladı.
Teyakkuza geçen Afganistan Ordusu, ilçeye çok sayıda asker sevkıyatına başladı. - KABİL
Afganistan,Polis
15 Kasım 2018 Perşembe 12:37