Haberler » Güncel » Haber

Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesinde 8 seçim gözlemcisini kaçırdığı bildirildi.

30.09.2019 12:12Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesinde 8 seçim gözlemcisini kaçırdığı bildirildi.
Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, iki gün önce cumhurbaşkanı seçim için Şinvari ilçesine gelen 8 gözlemcinin, seçim bittikten sonra evlerine dönerken militanlar tarafından kaçırıldığını söyledi.
Söz konusu gözlemcilerin serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Şehkar, kanat önderlerini ara buluculuk yapmaları için bölgeye gönderdiklerini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 Minik Öğrencilerden Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne ziyaret
15:58 Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü (4)
15:58 ORAN Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı
15:58 Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı
15:57 İtü'lü halit ayar cinayetinde sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
15:57 Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti
15:56 Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor