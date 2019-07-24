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Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi.

24.07.2019 14:50 Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Tangi Tarakhil yolunun 15. karakol bölgesinden geçen ABD konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi. Saldırıyı Taliban üstlendi. Sheer Afgan adlı bir görgü tanığı, "Sabah saat 09.30 civarında burada bir patlama gerçekleşti, şurada bir araba bekliyordu. Amerikalıların konvoyunu görünce bombayı patlattı. Konvoyda tanklar da vardı. Amerikalı subayları tanıyan bir cip vardı. Tanklardan bir tanesi komple yok oldu. Yerde yatan bir iki Amerikalı yaralıydı, geri kalanların hepsinin öldüğünü düşünüyorum. Olay sonrasında gelen askerler bölgeyi kapattılar, kimseyi buradan geçirmiyorlar" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: İHA

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