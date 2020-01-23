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Afganistan'da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent bölgesinde ABD öncülüğündeki güçlerin düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın ve çocuk, 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

23.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:08Afganistan'da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti
'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent bölgesinde ABD öncülüğündeki güçlerin düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın ve çocuk, 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından açıklanan rapora göre, Şindent bölgesinde 8 Ocak'ta ABD öncülüğündeki NATO güçleri tarafından Taliban mevzilerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
Saldırıda 3 çocuk ve 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Afganistan'daki yabancı ve yerel güçlere, çatışmalarda sivillerin korunmasına azami önem göstermeleri çağrısında bulunan AIHRC, "Afganistan'daki çatışmalarda zarar gören sivillerin sayısının artmasından ve uluslararası insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesinden ciddi endişe duyulduğunu" vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yıl içinde 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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