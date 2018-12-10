Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 5 Yaralı

Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.
Kandahar'daki 205 Atal Kolordu Komutanlığı sözcüsü Hoca Yahya Ulvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar merkezinde eğitim uçuşu yapan orduya ait helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü söyledi.
Ulvi, kazada 5 askerin yaralandığını kaydetti.
İki hafta önce de Kandahar'ın Maruf ilçesinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.
Afganistan
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:57