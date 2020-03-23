Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Afganistan 'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bala Murgab merkezindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Burhani, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bala Murgab merkezindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Burhani, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Bala, Güncel