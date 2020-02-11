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Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi.

11.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:48Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı: 5 ölü

'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti 'deki Marshal Fahim askeri okulunun önünde düzenlenen intihar saldırısında 4'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerel saatle 7.00 sıralarında, öğrenci ve öğretmenlerin okula girişi sırasında düzenlendiği belirtildi.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Okulun önünden görüntü

-Ambulansın geçişi

-Detaylar



Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: DHA

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