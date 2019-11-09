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Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesinde askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

09.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:26Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü
Taliban militanlarının, 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesinde askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanlardan birinin, araca yerleştirdiği bombayı askeri üssün girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.
Ahmadi, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Ahmadi, saldırganlarla çatışmanın devam ettiğini, militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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