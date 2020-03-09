- Afganistan'da aynı anda 2 farklı yemin töreni- Az farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani...
- Afganistan'da aynı anda 2 farklı yemin töreni Az farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani yemin etti Afganistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani düzenlenen törenle yemin ederken, seçimlerin şaibeli olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah da aynı anda...
09.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:45
- Afganistan 'da aynı anda 2 farklı yemin töreniAz farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani yemin etti
KABİL - Afganistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani düzenlenen törenle yemin ederken, seçimlerin şaibeli olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah da aynı anda düzenlediği "paralel" törende yemin etti. Afganistan'da geçtiğimiz 28 Eylül'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50.64 oranında oy alarak seçimleri kazanan Eşref Gani, ikinci dönemi için başkent Kabil'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törende yemin etti. Törene ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, NATO ve ABD Kuvvetleri Komutanı Scott Miller olmak üzere çok sayıda diplomat katıldı. Gani yaptığı konuşmada 2 hafta boyunca mevcut kabinenin görevinin devam edeceğini belirterek, "İstişareler sonrasında kapsayıcı bir hükumet kuracağız" ifadelerini kullandı. Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından görüşmeleri yürütecek müzakere heyeti listesinin yarın belli olacağını, tutuklu 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılması talebinin de görüşüleceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Gani'nin konuşma yaptığı sırada iki patlama sesi duyulurken Gani ceketinin önünü açarak, "Zırhlı bir yelek giymiyorum. Büyük saldırılar gördük. Birkaç patlama bizi korkutmamalı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gani dahil herkesin güvende olduğunu, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.Abdullah Abdullah "paralel" yemin töreni düzenlediCumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 39.52 oranında oy alan Abdullah Abdullah ise, seçimlerin şaibeli olduğunu öne sürerek kendini kazanan taraf ilan etti. Sepidar Sarayı'nda kendi yemin törenini düzenleyen Abdullah, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kimse gerçek demokrasiye olan bağlılığımızı hafife almamalıydı. Tüm hileli oyların geçersiz kılınması çıkış yoludur" ifadelerini kullandı.Abdullah Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doktor Abdullah'a yürekten tebrikler. Afganistan İslam Cumhuriyeti Başkanı olarak yeni sorumluluğunu üstlendi" dedi.
KABİL - Afganistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani düzenlenen törenle yemin ederken, seçimlerin şaibeli olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah da aynı anda düzenlediği "paralel" törende yemin etti. Afganistan'da geçtiğimiz 28 Eylül'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50.64 oranında oy alarak seçimleri kazanan Eşref Gani, ikinci dönemi için başkent Kabil'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törende yemin etti. Törene ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, NATO ve ABD Kuvvetleri Komutanı Scott Miller olmak üzere çok sayıda diplomat katıldı. Gani yaptığı konuşmada 2 hafta boyunca mevcut kabinenin görevinin devam edeceğini belirterek, "İstişareler sonrasında kapsayıcı bir hükumet kuracağız" ifadelerini kullandı. Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından görüşmeleri yürütecek müzakere heyeti listesinin yarın belli olacağını, tutuklu 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılması talebinin de görüşüleceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Gani'nin konuşma yaptığı sırada iki patlama sesi duyulurken Gani ceketinin önünü açarak, "Zırhlı bir yelek giymiyorum. Büyük saldırılar gördük. Birkaç patlama bizi korkutmamalı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gani dahil herkesin güvende olduğunu, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.Abdullah Abdullah "paralel" yemin töreni düzenlediCumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 39.52 oranında oy alan Abdullah Abdullah ise, seçimlerin şaibeli olduğunu öne sürerek kendini kazanan taraf ilan etti. Sepidar Sarayı'nda kendi yemin törenini düzenleyen Abdullah, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kimse gerçek demokrasiye olan bağlılığımızı hafife almamalıydı. Tüm hileli oyların geçersiz kılınması çıkış yoludur" ifadelerini kullandı.Abdullah Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doktor Abdullah'a yürekten tebrikler. Afganistan İslam Cumhuriyeti Başkanı olarak yeni sorumluluğunu üstlendi" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Afganistan'da aynı anda 2 farklı yemin töreni- Az farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani...
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Güncel
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