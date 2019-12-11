Haberler » 3. Sayfa » Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı - Haberler

Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.

11.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:41Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı
'ın başkenti 'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken 62 sivilin de yaralandığı açıklandı. Parvan vilayetinin Bagram valisi Abdul Şükür Kuddusi yaptığı açıklamada, saldırganların Bagram Hava Üssü ve Afgan halkına yardım etmek için inşa edilen sağlık merkezini hedef aldığını, güvenlik güçleriyle saldırganların çatışmaya girdiğini belirtti. Sağlık merkezinin büyük hasar aldığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:49 Mardin'de tarihi eser operasyonu - Haberler
14:48 Güleda'ya hüzünlü doğum günü - Haberler
14:47 Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler
14:45 Alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanan başhekim hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
14:43 Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
14:32 Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi - Haberler
14:15 Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı - Haberler
13:45 ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
11.12.2019 15:01:07