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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

01.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:52Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan 'ın güneyindeki vilayetinin ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.

Afganistan, Helmand, Marca, Güncel

Kaynak: AA

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