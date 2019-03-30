Afganistan'da Bir Okula Roket Mermisi İsabet Etti: 4 Ölü

Afganistan
'ın Gazne
vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.
4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.
Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.
Gazne, Afganistan, Güncel
Kaynak: AA