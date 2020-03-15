Afganistan'da bir polis 4 meslektaşını öldürdü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Zirey ilçesinde bir polis memurunun dört meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.
15.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:24
Afganistan 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Zirey ilçesinde bir polis memurunun dört meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zirey ilçesinin Çarhane köyündeki polis karakolunda görev yapan bir polis memurunun, dört meslektaşını silahla vurduğunu söyledi.
Saldırıda dört polis memurunun da yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.
Barikzey, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen saldırganın yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zirey ilçesinin Çarhane köyündeki polis karakolunda görev yapan bir polis memurunun, dört meslektaşını silahla vurduğunu söyledi.
Saldırıda dört polis memurunun da yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.
Barikzey, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen saldırganın yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Polis, Güncel
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