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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

19.09.2019 09:00Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda hastanenin hedef alındığı, 2'si polis olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği, kadın ve çocuklar dahil 66 kişinin yaralandığı aktarıldı. Vali Yardımcısı Muallim Tawab yaptığı açıklamada, "Patlamanın olduğu noktaya yakın il hastanesindeki hastalar ve doktorlar yaralandı" dedi. Vali yardımcısı, yaralıların çoğunun ambulanslarla Kandahar'a gönderildiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin il istihbarat merkezi olduğunu açıkladı. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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