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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

16.10.2019 12:06Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti.
Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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