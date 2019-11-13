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- Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü

- Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölüKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

13.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:56
- 'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Olay, Afganistan başkenti Kabil'in 15'inci bölgesinde saat 07.25'te meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yabancı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, "Patlayıcı yüklü bir minibüs, 'Gardaworld' yabancı güvenlik firması çalışanlarını hedef aldı. Firma çalışanları yaralandı" ifadelerini kullandı. Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralanan siviller arasında çocuklar ve kadınların bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü

Afganistan, Güncel

Kaynak: İHA


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