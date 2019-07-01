01.07.2019 10:21
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Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı

Afganistan

Afganistan'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı. Yararlılar arasında çok sayıda Kadın ve Çocuk olduğu belirtildi.
Kabil şehrinde, yerel saat ile 8.00 sıralarında meydana gelen patlamada, 53 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı 'nın yaptığı açıklamada, yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede silahlı saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtilirken; bölgeye giden yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Bombalı araç ile yapılan saldırıyı henüz üstenen olmadı.


- Afganistan
Kaynak: DHA
afganistan , kabil , çocuk , kadın , Dünya

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