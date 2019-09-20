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Afganistan'da bombalı araç saldırında bilanço artıyor

Afganistan'da bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

20.09.2019 12:51Afganistan'da bombalı araç saldırında bilanço artıyor
Afganistan'da bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmişti. Bir hastanenin hedef aldığını saldırıda bilanço artıyor. Yerel hükümet yetkilisi Gul Islam Sayal ölü sayısının 20'ye yükseldiğini ifade ederek 93 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Saldırganların bir sivil hastaneyi hedef aldıklarını sözlerine ekleyen Sayal, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu dile getirdi. Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin il istihbarat merkezi olduğunu açıklamıştı. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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