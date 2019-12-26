Haberler » Dünya » Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü - Haberler

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20 Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü

'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yere saatle 04.30'da askeri üsse bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği; 6 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 2 gün önce de Taliban ile Afganistan Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 15 Afgan askeri hayatını kaybetmişti.



Afganistan, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:55   Psikoterapist yazar Philippa Perry'den anne-babalara beş tavsiye - Haberler
12:50   36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Haberler
12:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
12:49   Kombi hırsızları yakalandı - Haberler
12:48   Akaryakıt istasyonunu soyanlar tanıdık çıktı - Haberler
12:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı - Haberler
11:46   Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü - Haberler
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz - Haberler
11:39   2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu - Haberler
11:10   Hırsızlar telefonunu çalmak istedikleri turisti çocuğuyla birlikte yerde sürükledi - Haberler
26.12.2019 13:02:18