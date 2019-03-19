Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Kaynak: AA

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın Amma Sakine bölgesinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.Saldırıda 6 sivilin yaralandığını ifade eden Velizadeh, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.