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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.

02.10.2019 14:20Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, yaptığı açıklamada, Belh'in Dereçi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, içinde bir cami imamının da bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, cami imamının yaşamını yitirdiğini kaydeden Rezai, iki sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Rezai, saldırının Taliban tarafından yapıldığını vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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