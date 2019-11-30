Haberler » Güncel » Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü - Haber

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.

30.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:46Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
'ın güneyindeki vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil'in araç konvoyunun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Mukbil'in hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, bir gazeteci ile 2 korumasının da yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Helmand, Marca, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:51 İSTANBUL'DAKİ İRANLI CİNAYETİ:  11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
12:50 Gülkart vize işlemlerinde süre uzatıldı
12:50 Kılıçdaroğlu ASİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
12:50 UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı
12:46 Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
30.11.2019 12:52:41