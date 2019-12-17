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Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

17.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:22Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Alkozay kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, trafik polisi aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 12 sivil ve 6 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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