Afganistan'da Bombalı Saldırı

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Kabil'de bulunan özel güvenlik firmasına, bombalı araçla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Najib Danish, bölgeye çok sayıda polis ve askerin sevk edildiğini bildirdi. Sözcü Danish, saldırıyla ilgili ellerinde henüz net bir bilgi olmadığını söylerken görgü tanıkları 8 yaralının olay yerinden hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Saldırıya uğrayan firmanın Afganistan'da elçilikler için özel güvenlik yetiştirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz akşam Taliban, Afganistan'ın Helmend Bölgesine düzenlediği terör saldırısında 30 sivil hayatını kaybetmişti.
(Sultan Faizy/İHA)
İçişleri Bakanlığı,Kabil,Afganistan
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:06