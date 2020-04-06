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Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
Afganistan 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Çemtal'ın Baytimur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını söyledi.
Adil, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel
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