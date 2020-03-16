Afganistan'da bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.
16.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06
Afganistan 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine, Mezar-ı Şerif'in Gazeteciler kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, devriye gezen polisler bölgeden geçerken patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 polisle bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine, Mezar-ı Şerif'in Gazeteciler kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, devriye gezen polisler bölgeden geçerken patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 polisle bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Polis, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi