Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
20.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:36
Afganistan 'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Polis, Güncel