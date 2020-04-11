Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Buldak ilçesinde piknik alanına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu üç sivil hayatını kaybetti.
11.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:34
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Spin Buldak ilçesinde piknik yapılan bölgeye yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Barikzey, saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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