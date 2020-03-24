Afganistan'da bombalı saldırıda 4'ü polis 5 kişi öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
24.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:40
Afganistan 'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Huşk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4'ü polis 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Siret, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Huşk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4'ü polis 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Siret, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Gazne, Polis, Güncel