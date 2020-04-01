Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Serac ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
01.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:38
Afganistan 'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Serac ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helmand Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Nahri Serac ilçesinin Zanbali köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 2 sivilin yaralandığını belirtti.
Hamdard, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Helmand Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Nahri Serac ilçesinin Zanbali köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 2 sivilin yaralandığını belirtti.
Hamdard, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Helmand, Güncel